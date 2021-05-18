В Україні збережеться дощова, прохолодна погода

Найближчої доби хмарну, з дощами погоду в Україні визначатиме циклон, що переміщається із заходу, і досить прохолодна повітряна маса.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У середу, 19 травня, часом дощі, місцями грози (в Хмельницькій, Житомирській і Вінницькій областях подекуди значні дощі).

Вітер південно-східний та північно-східний із переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, удень також і в південних і східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°; вдень 14-20°, в Одеській області 20-24°; на високогір'ї Карпат протягом доби 3-9° тепла.

У Києві в середу часом дощ, удень можлива гроза. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.

У четвер, 20 травня, в Україні часом дощ, місцями грози, лише вночі в південних областях без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 8-13°; вдень 14-19°, на півдні та сході країни місцями 20-25°.

У Києві в четвер часом дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 16-18°.