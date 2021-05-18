Сьогодні, 18 травня, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас і віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков перебувають з візитом на Луганщині.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Наразі Каллас та Резніков відвідали КПВВ "Станиця Луганська", де вже розпочаті роботи по спорудженню багатофункціональної сервісної зони.

Пані прем‘єр-міністерку ознайомили із планами щодо подальшого функціонала оновленого КПВВ, а вона підтвердила наміри щодо подальшої підтримки України.

"Ми всі партнери і друзі України. Кордони України міжнародно визначені і Луганськ - це Україна, Донецьк - це Україна, і Крим - це Україна. Ми 7 років стоїмо пліч-о-пліч з Україною і продовжимо це робити стільки, скільки буде треба. Я переконана, що найкраща відповідь України на збройну агресію Росії - це реформи. І, звісно, інвестування у розвиток підконтрольних Уряду територій. Люди повинні бачити, що на вільній території краще, тут є життя і Україна - це європейська країна", - наголосила Каллас.

Фото: facebook.com/MReintegration

Резніков подякував Естонії за партнерство та підтримку і нагадав, що минулого року багатофункціональні сервісні зони були споруджені на КПВВ «Щастя»та «Новотроїцьке». Він додав, що спорудження сервісної зони у Станиці Луганській відбувається за партнерства ПРООН і очікується, що роботи будуть завершені восени.

Мінстр також розповів, що послуги у сервісних зонах користуються попитом. Зокрема, для прикладу, з початку року послугами "Ощадбанку" у сервісних центрах на КППВ "Щастя" та "Новотроїцьке" скористалися 3305 громадян, "Нової пошти" - 8441 громадянин, магазина супутніх товарів "Osto" - 2634 громадянина, медпунктів - 3251 громадянин. Послуги у ЦНАПах було надано 3703 громадянам.

Резніков додав, що наші громадяни з окупованих територій повинні мати можливість отримувати всі послуги, які надає Україна, і повинні відчувати і розуміти, що "державі є до них діло".

Фото: facebook.com/MReintegration

Нагадаємо, у листопаді минулого року Мінреінтеграції анонсувало створення універсальних сервісних хабів на всіх КПВВ.