В СБУ розповіли, чому під час спецоперації "дзвонили" в двері Кличка

Правоохоронці пояснили, що шукали адміністратора камер відеонагляду, а також - інформацію про підозрюваних від сусідів.

Сьогодні, 18 травня, співробітники Служби безпеки провели обшуки в будинку, де живе мер Києва Віталій Кличко, в межах розслідування кримінального провадження про фальсифіковані нафтопродукти.

У пресцентрі СБУ зазначили, що обшуки також було проведено одразу в декількох регіонах України. Усі вони - в рамках цього ж кримінального провадження.

"Мета цих дій – викрити мережу ділків, які нелегально імпортували в Україну великі партії пального з Республіки Білорусь та РФ. Мова іде про незаконно імпортовану продукцію на понад 100 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі пояснили, що одне із офісних приміщень, в якому "розмістилися" зловмисники і де проводила обшуки, знаходилося в тому ж будинку, де мешкає Кличко.

"Щоб встановити усі обставини діяльності зловмисників, співробітники СБУ, серед іншого, шукали адміністратора камер відеонагляду назовні та всередині будинку. Усе це - з метою встановлення та підтвердження причетності фігурантів провадження до приміщень, що розташовані на відповідному поверсі. На оприлюднених Віталієм Кличком відео чітко видно, що в його двері, як і в двері інших його сусідів по під’їзду (які не є фігурантами провадження), ніхто не вривався. Двоє співробітників СБУ у цивільному подзвонили у двері і не дочекавшись відповіді пішли до інших сусідів, щоб отримати інформацію про фігурантів провадження", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, сьогодні вранці до будинку Кличка прийшли з обшуками. Близько 20 осіб чекали у під'їзді, поки мер Києва був на тренуванні. Згодом правоохоронці повідомили Кличкові, що приходили до мешканців квартири, яка розташована нижче.

Пізніше в СБУ пояснили, що слідчі дії відбувалися в межах розслідування кримінального провадження про фальсифіковані нафтопродукти. Водночас у Державній фіскальній службі повідомили про викриття групи осіб у виготовленні контрафактних пально-мастильних матеріалів на суму понад 100 млн гривень.

Тим часом, вже кілька тижнів відбуваютсья масові обшуки у пов'язаних зі столичною владою осіб та структур. Обшуки відбулися у "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Киїавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин" та "Київміськсвітлі". Київська прокуратура повідомила, що депутати Київміськради спільно з екснардепом 7-8 скликань нібито займалися "кришуванням" нелегальної торгівлі у підземних переходах. Крім того, слідчі дії пройшли у помешканні голови виконкому партії "УДАР", екснардепа Артура Палатного.

Головне управління Нацполіції повідомило про підозру трьом нинішнім та чотирьом колишнім співробітникам Департаменту соціальної політики КМДА, яким закидають заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн гривень.

Кличко назвав масовані обшуки тиском на столичну владу і придушенням самоуправління, погодженими на Банковій. Він вважає, що це пов'язано із тим, що Київ вивчає питання запровадження виконкомів, коли громада і управління містом не залежать від вказівок центральної влади.

Мер міста також заявив, що атака на столичну владу відбувається за схемою, яку Віктор Янукович колись використовував з Леонідом Черновецьким. Він наголосив на тому, що правоохоронці здійснюють "гучні" обшуки в рамках кримінальних проваджень, матеріали яких КМДА передала раніше.