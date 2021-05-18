Більшість киян проти призначення президентом головою КМДА когось, окрім чинного міського голови, – опитування

54% киян не підтримують ідею призначення центральною владою головою КМДА іншої особи, крім чинного міського голови. Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 15-16 травня у столиці.

Згідно із опитуванням, жителі Києва краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні. Так, 42% оцінюють стан справ у місті як правильний і лише 32% вважають, що країна рухається у правильному напрямку.

Фото: Рейтинг

Віталій Кличко зберігає лідерські позиції у рейтингу довіри киян. Йому довіряють 51% опитаних. Володимиру Зеленському довіряють 45%.

Володимиру Гройсману довіряють 33%, Дмитру Разумкову – 32%, Петру Порошенку – 30%, Юлії Тимошенко – 21%, Юрію Бойку – 17%, Денису Шмигалю – 13%.

Фото: Рейтинг

Фото: Рейтинг

Згідно із опитуванням, діяльністю мера Києва задоволені 53% опитаних, президента – 40%, прем’єр-міністра– 16%.

Соціологи опитали 1200 мешканців Києва віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком та статтю. Метод опитування: CATI – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 15-16 травня 2021 р.