Офіс генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука

Рішення про взяття Медведчука під домашній арешт оскаржила й сторона захисту.

Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про домашній арешт народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора, передає "Інтерфакс-Україна".

"Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн", - повідомили в пресслужбі.

Водночас про оскарження рішення про домашній арешт Медведчука стороною захисту повідомив народний депутат фракції "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін.

Нагадаємо, що 11 травня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру депутатам Верховної Ради Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вони підозрюються у вчиненні державної зради та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 КК України).

Медведчуку 13 травня обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня.