До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози (репортаж)
Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози (репортаж)
Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
Ілон Маск знову обвалив курс біткойна одним твітом
Ілон Маск знову обвалив курс біткойна одним твітом
Пасажир кинувся під поїзд на станції метро "Арсенальна" в Києві (оновлено)
Пасажир кинувся під поїзд на станції метро "Арсенальна" в Києві (оновлено)
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
​"Укрпошта" вирішила купити банк
​"Укрпошта" вирішила купити банк
Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви
Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви
Павло Хобзей: «Багато предметів — це основне зло старшої школи, адже не мотивує дітей до навчання»
Павло Хобзей: «Багато предметів — це основне зло старшої школи, адже не мотивує дітей до навчання»
ГоловнаПолітика

Офіс генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука

Рішення про взяття Медведчука під домашній арешт оскаржила й сторона захисту.

Офіс генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука
Фото: Lb.ua

Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про домашній арешт народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора, передає "Інтерфакс-Україна".

"Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн", - повідомили в пресслужбі.

Водночас про оскарження рішення про домашній арешт Медведчука стороною захисту повідомив народний депутат фракції "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін.

Нагадаємо, що 11 травня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру депутатам Верховної Ради Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вони підозрюються у вчиненні державної зради та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 КК України).

Медведчуку 13 травня обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також