Яценко повернувся до "Батьківщини" після зради БЮТ у 2011 році

Позафракційний депутат Верховної Ради Антон Яценко став членом фракції "Батьківщини".

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Згідно з поданою заявою та відповідно до ч.3 ст.60 закону про регламент Верховної Ради повідомляю про входження народного депутата Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання Батьківщина", - сказав Стефанчук.

Яценко вже колись входив до команди Юлії Тимошенко.

На виборах 2007 року він був обраний депутатом від БЮТ, але у 2011 році перейшов до фракції Партії регіонів, у складі якої голосував, зокрема, за пакет так званих "диктаторських законів". Подібних депутатів-перебіжчиків тоді називали "тушками".

У Верховній Раді попереднього скликання (2014-2019 років) Яценко входив до депутатської групи "Відродження", а у нинішньому скликанні до лютого 2021 року був членом групи "За майбутнє".

Після приєднання Яценка фракція "Батьківщини" налічуватиме 25 депутатів.