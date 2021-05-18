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Яценко повернувся до "Батьківщини" після зради БЮТ у 2011 році

Фракція Юлії Тимошенко тепер налічуватиме 25 депутатів.

Яценко повернувся до "Батьківщини" після зради БЮТ у 2011 році
Фото: Прес-служба Антона Яценка

Позафракційний депутат Верховної Ради Антон Яценко став членом фракції "Батьківщини".

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Згідно з поданою заявою та відповідно до ч.3 ст.60 закону про регламент Верховної Ради повідомляю про входження народного депутата Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання Батьківщина", - сказав Стефанчук.

Яценко вже колись входив до команди Юлії Тимошенко.

На виборах 2007 року він був обраний депутатом від БЮТ, але у 2011 році перейшов до фракції Партії регіонів, у складі якої голосував, зокрема, за пакет так званих "диктаторських законів". Подібних депутатів-перебіжчиків тоді називали "тушками".

У Верховній Раді попереднього скликання (2014-2019 років) Яценко входив до депутатської групи "Відродження", а у нинішньому скликанні до лютого 2021 року був членом групи "За майбутнє".

Після приєднання Яценка фракція "Батьківщини" налічуватиме 25 депутатів.

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