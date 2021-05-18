Зеленський доручив організувати вивезення українців із Сектора Гази

На сьогодні Україна отримала звернення щодо надання допомоги від представників Молдови, Білорусі, Угорщини та Болгарії.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів та Міністерству закордонних справ організувати повернення громадян України із Сектора Гази.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає "Інтерфакс-Україна".

"Немає жодних сумнівів у тому, що наша держава завжди допомагає всім українцям. Де б у світі вони не опинилися у надзвичайних обставинах і виявили бажання повернутися додому. Так буде і зараз. Президент Володимир Зеленський доручив організувати - уряду, прем'єру, МЗС і нашим спеціальним службам, якщо потрібно їхнє сприяння. Це обов'язок кожної цивілізованої країни - завжди рятувати своїх людей", - сказав Подоляк.

За його словами, Україна вже звернулася до міжнародних організацій для надання логістичної допомоги в організації повернення людей. Подоляк нагадав, щов 2012 і 2014 роках вже був досвід такої взаємодії - тоді українців вдалося евакуювати через територію Єгипту.

Радник голови ОП зазначив, що "на сьогодні є звернення від представників Молдови, Білорусі, Угорщини та Болгарії - в наданні допомоги повернення громадян цих держав разом із українцями".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, своєю чергою, зазначив, що на виконання доручення президента він дав завдання МЗС та Мінінфраструктури вжити невідкладних заходів задля евакуації українців.

Нагадаємо, раніше у МЗС повідомили, що близько 120 українців виявили бажання повернутися до України.

Від початку нового загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС бойовики випустили із сектора Гази понад 3000 ракет. 17 травня ізраїльські військові заявили про знищення шляхом авіадуарів 15 кілометрів тунелів бойовиків та дев'яти будинків лідерів ХАМАС у смузі Гази. Мешканці Гази назвали цей обстріл найпотужнішим за тиждень зіткнень.

Про перебіг подій читайте в репортажі LB.ua "Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози".