Ізраїль заявив про знищення 15 км тунелів бойовиків і 9 будинків лідерів ХАМАС

Ізраїльські військові вранці понеділка заявили про знищення шляхом авіадуарів 15 кілометрів тунелів бойовиків та дев'яти будинків лідерів ХАМАС у смузі Гази. Мешканці Гази назвали цей обстріл найпотужнішим за тиждень зіткнень, пише Associated Press.

Про жертв від цієї серії ударів поки не повідомляється. Місцеві кажуть, що ізраїльські військові попередили їх за 10 хвилин до удару, щоб вони покинули одну з будівель.

ХАМАС та Ісламські джихадисти заявили про загибель 20 своїх бойовиків за цей тиждень, але Ізраїль стверджує, що їх набагато більше. Військові стверджують, що уразили 35 "терористичних точок", а також тунелі, які є частиною системи бойовиків для укриття від ударів.

Мер Гази Ях'я Саррадж заявив телебаченню, що унаслідок авіаударів інфраструктура, зокрема дороги, зазнала серйозних пошкоджень.

"Якщо агресія триватиме, ми очікуємо погіршення умов", - заявив він.

У смузі Гази є проблеми з електропостачання, але представник місцевої енергокомпанії заявив, що палива вистачить на забезпечення електроенергією протягом двох-трьох днів. Також є складнощі із відновленням постачання через те, що обстріли заважають працівникам лагодити аварії.

За останніми даними, 198 людей померли з палестинського боку, зокрема 58 дітей, а поранено було 1300 осіб. У Ізраїлі загинули вісім людей, серед них - п'ятирічний хлопчик.

Нагадаємо, що новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, і Ізраїль вважають це місто своїм.

З початку конфлікту з території Сектору Гази у напрямку Ізраїлю випустили майже 2500 ракет. Врегулювати конфлікт за допомогою залучення третіх країн поки не вдається.