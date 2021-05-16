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В Єрусалимі авто в'їхало у поліцейський кордон, є поранені

Водія автомобіля, який скоїв напад, "знешкодили".

Фото: EPA/UPG

У Східному Єрусалимі автомобіль протаранив поліцейський пункт пропуску. В результаті атаки поранення отримали шестеро правоохоронців. Інцидент стався у столичному районі Шейх Джарра біля Дамаських воріт.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За інформацією поліції, в результаті атаки постраждали кілька людей. Наразі відомо, що травми отримали 6 поліцейських. 

Постраждалих доставили до лікарні. Стан двох з них оцінюється як середньої тяжкості, решти - легкий.

Водія автомобіля, який скоїв напад, "знешкодили".

Теракт стався за декілька годин до початку масових заходів з нагоди юдейського свята Шавуот.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм. 

З початку конфлікту з території Сектору Гази у напрямку Ізраїлю випустили майже 2500 ракет

За останньою інформацією, кількість загиблих у Секторі Гази зросла до 174 осіб, серед них 47 дітей і 29 жінок. Ізраїльські чиновники заявляють, що у результаті нападів бойовиків на Ізраїль загинуло десять людей, зокрема двоє дітей.

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