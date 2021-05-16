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Двоє людей загинули внаслідок обвалу трибуни синагоги в Ізраїлі

Понад 130 людей отримали поранення.

Двоє людей загинули внаслідок обвалу трибуни синагоги в Ізраїлі
Фото: Скріншот відео

Двоє людей загинули та понад 130 отримали поранення внаслідок обвалу трибуни під час зібрання в синагозі ізраїльського міста Гіват Зеєв.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як свідчать відео з місця події, на момент обвалу синагога була переповнена людьми.

Поранених доставили в лікарні в Єрусалимі. Медики та рятувальники підтвердили, що під завалами немає людей.

За інформацією національної служби медичної допомоги Ізраїлю, наразі стан п'ятьох постраждалих оцінюється як важкий, вісьмох - середньої тяжкості. Ще 119 людей отримали легкі поранення. Дві людини загинули.

Як повідомив журналістам начальник поліції Єрусалимського округу, синагога, в якій стався обвал, розташована в незавершеному будинку і не мала дозвільних документів.

Нагадаємо, раніше 44 людини загинули і понад 100 отримали поранення внаслідок тисняви на єврейському фестивалі Лаг ба-Омер на горі Мерон на півночі Ізраїлю за участю 100 тисяч осіб.

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