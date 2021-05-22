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Озброєний рушницею чоловік пограбував ювелірний магазин в Києві

Сума збитків встановлюється.

Озброєний рушницею чоловік пограбував ювелірний магазин в Києві
Фото: mapio.net

У суботу, 22 травня, в Голосіївському районі Києві було пограбовано магазин "Київського ювелірного заводу".

За даними джерел LB.ua в поліції, близько 19:20 чоловік у медичний масці зайшов до магазину і, погрожуючи працівникам мисливською рушницею, розбив вітрину.

Забравши ювелірні вироби, він втік. Сума збитків поки що невідома.

Нагадаємо, у квітні 2019 році сталося гучне пограбування двох ювелірів у Хмельницькому.

Тоді троє чоловіків у масках розпилили сльозогінний газ в автомобіль із потерпілими, забрали в них 3,5 кг ювелірних виробів, понад 150 тисяч гривень і ноутбук. Розбій було скоєно на вулиці Курчатова біля ресторану "Колізей", а автомобіль, у якому зникли злочинці, знайшли спаленим неподалік від місця події.

Розбійний напад розкрили тільки через дев'ять місяців.

Інший гучний напад на ювелірів відбувся 2017 року на трасі біля Бердичева.

Двоє бізнесменів везли з Києва до Вінниці 30 кілограмів золотих ювелірних виробів, коли їх автомобіль зупинила озброєна банда. Вони заблокували Volkswagen на поворотному кільці, силою витягли водія, а пасажиру, який намагався втекти, вистрілили в ногу. Водія і Volkswagen грабіжники забрали із собою, але кинули через кілька кілометрів. Ювелірні вироби, які перебували в салоні в сумках, украли.

Підозрюваних затримали через три тижні.

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