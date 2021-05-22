Україна відкриє генеральне консульство у Вроцлаві до кінця року

"Плануємо зробити це до кінця року. Триває інтенсивна підготовча робота".

Україна відкриє генеральне консульство у Вроцлаві на південному заході Польщі до кінця цього року, розказав заступник міністра закордонних справ Василь Боднар "Укрінформу".

"Плануємо зробити це до кінця року. Триває інтенсивна підготовча робота. Протягом найближчих тижнів очікуємо призначення керівника консульської установи у Вроцлаві", - розказав Боднар.

За його словами, у найближчі рік-два більше немає планів відкриття нових штатних консульств у Польщі, але опрацьовується питання відкриття нових почесних консульств.

На сьогодні в Польщі функціонує консульський відділ при посольстві України у Варшаві, генконсульства у Кракові та Любліні, консульство у Гданську та 11 почесних консульств в різних регіонах країни

За даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року кількість українців в РП становила приблизно 1,3 мільйона.

Нагадаємо, що відкриття нового генерального консульства України у місті Вроцлаві анонсував в минулому році президент Володимир Зеленський.

У березні 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що консульство у Вроцлаві вже почали формувати, а у квітні посол Андрій Дещиця зустрічався з мером Вроцлава Яцеком Сутриком в рамках підготовки до відкриття консульства.