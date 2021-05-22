На спецзасіданні Європейської ради проведуть дебати щодо Росії

Також говоритимуть про ситуацію на Близькому Сході і підготовку до саміту ЄС-США.

24-25 травня відбудеться спеціальне засідання Європейської ради, у межах якого проведуть стратегічні дебати щодо Росії.

Про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської ради Шарля Мішеля.

У понеділок говоритимуть про зовнішню політику Євросоюзу, зокрема у планах – узгоджені раніше дебати щодо Росії. “Незаконні та провокаційні кроки Росії тривають як у країнах-членах ЄС, так і за його межами”, – йдеться у повідомленні.

Мішель пропонує супроводити подальше обговорення цього питання “звітом Високого представника та Комісії відповідно до п'ятьох керівних принципів відносин між ЄС і Росією”.

Учасники засідання також говоритимуть про відносини з Великобританією після набуття чинності з 1 травня угоди про торгівлю і співробітництво між євроблоком і Лондоном, ситуацію на Близькому Сході і підготовку до саміту ЄС-США, який має відбутися у червні.

У порядку денному заходу на вівторок – боротьба з COVID-19 та змінами клімату.

Нагадаємо, у березні Європейський Союз відклав стратегічну дискусію між лідерами блоку щодо подальших відносин з Росією на наступний саміт.