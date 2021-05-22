Унаслідок ножового нападу в Амстердамі загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.
Про це повідомила Німецька хвиля.
Напад стався увечері у п'ятницю, 21 травня. Підозрюваного затримали неподалік від місця злочину. Правоохоронці вже ідентифікували його, він - 29-річний житель містечка Амстелвен поруч зі столицею Нідерландів.
Мотиви нападів встановлюють. Водночас відомо, що доказів про їхнє терористичне підґрунтя немає.
У поліції додали, що чотирьох поранених доправили до лікарні, утім, їх стан невідомий.
Ножовий напад був скоєний у районі з великою кількістю барів і ресторанів, але тоді вони були закриті через коронавірусні обмеження.
Нагадаємо, у квітні у французькому місті Рамбуйє неподалік від Парижу чоловік з ножем скоїв напад на території поліцейської дільниці. Від ножових поранень загинула співробітниця поліції.