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В Амстердамі внаслідок нападу з ножем загинула людина, четверо отримали поранення

Доказів про терористичні мотиви злочину наразі немає.

Унаслідок ножового нападу в Амстердамі загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомила Німецька хвиля.

Напад стався увечері у п'ятницю, 21 травня. Підозрюваного затримали неподалік від місця злочину. Правоохоронці вже ідентифікували його, він - 29-річний житель містечка Амстелвен поруч зі столицею Нідерландів.

Фото: ЕРА/UPG

Мотиви нападів встановлюють. Водночас відомо, що доказів про їхнє терористичне підґрунтя немає.

У поліції додали, що чотирьох поранених доправили до лікарні, утім, їх стан невідомий.

Ножовий напад був скоєний у районі з великою кількістю барів і ресторанів, але тоді вони були закриті через коронавірусні обмеження.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, у квітні у французькому місті Рамбуйє неподалік від Парижу чоловік з ножем скоїв напад на території поліцейської дільниці. Від ножових поранень загинула співробітниця поліції.

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