Суд Нідерландів уточнив дату рішення у справі "скіфського золота"

Апеляційний суд Амстердама у справі про приналежність колекції «скіфського золота» має винести рішення 14 вересня 2021 року.

Про це повідомили в пресслужбі суду, передає Укрінформ.

Суд зазначив, що під час судового засідання у квітні було випадково оголошено не ту дату. Таким чином, рішення суду має бути оголошено 14 вересня 2021 року, а не 31 серпня 2021 року. Також відомо, що рішення буде письмовим, судове засідання не проводитимуть. Рішення буде опубліковано на офіційному сайті суду нідерландською та англійською мовами.

Як повідомляли, в Апеляційному суді Амстердама 22 квітня відновили слуханняпо суті у справі про приналежність колекції «скіфського золота». Провадження раніше було призупинено до вирішення питання про відвід судді. На судовому засіданні від імені України виступили заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін та заступник міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко, а також нідерландські адвокати, які представляють Україну у справі.

Нагадаємо, у Амстердамському археологічному музеї Алларда Пірсона у 2014 році проходила виставка "Крим - золотий острів у Чорному морі", вона завершилася після окупації Криму Російською Федерацією. До колекції входили 565 експонатів, значна частина яких була надана кримськими музеями. Згідно з українським законодавством, музейні об'єкти є частиною музейного фонду України і Міністерство культури України має вирішити, куди повернуться об'єкти з нідерландської виставки. Керівництво захоплених кримських музеїв наполягає на нерозривності колекцій і на тому, що експонати, вивезені з Криму до окупації його Росією, повинні повернутися в музеї, звідки були взяті.

У 2016 році окружний суд Амстердама ухвалив повернути експонати кримських музеїв Україні. У зв'язку із цим у серпні 2017 року музеї окупованого Криму подали апеляційну скаргу на рішення окружного суду Амстердама.

У апеляційному провадженні Україна вимагала відводу головуючого судді, підозрюючи його у упередженості через зв’язок з адвокатами кримських музеїв. У листопаді 2019 року Апеляційний суд у Гаазі відмовив Україні у відводі судді, заявивши, що для цього немає підстав. Але 28 жовтня 2020 року після надання українською стороною додаткових матеріалів, що вказують на упередженість судді та його зв'язок з Російською Федерацією, суд задовольнив клопотання України щодо відводу судді.