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Xiaomi повідомила про вихід з-під санкцій США

Китайська компанія з січня знаходилась у "чорному списку".

Xiaomi повідомила про вихід з-під санкцій США
Фото: EPA/UPG

Суд округу Колумбія визнав недійсним рішення Пентагону включити Xiaomi в список "комуністичних китайських військових компаній" та скасував обмеження на торгівлю її акціями у США.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Xiaomi Corp.

Судове рішення було ухвалене 25 травня.

"Компанія ще раз підкреслює, що є відкритою, прозорою, публічною корпорацією з незалежним управлінням та керівництвом", - йдеться в заяві гендиректора Xiaomi Лей Цзюня.

Нагадаємо, що в останні дні президентства Дональда Трампа, США оголосили про запровадження санкцій стосовно деяких китайських підприємств, в тому числі і проти Xiaomi.

Але вже в середині березня федеральний суд США призупинив дію заборони на інвестування та співпрацю з Xiaomi, а на початку травня Пентагон погодився не оскаржувати судове рішення у випадку скасування санкцій проти Xiaomi.

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