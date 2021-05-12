США виключать Xiaomi з урядового "чорного списку"

Сторони досягли згоди вирішити свої поточні судові процеси без подальшого оскарження.

Міністерство оборони США виключить китайського техногіганта Xiaomi з державного чорного списку. Обидві сторони досягли згоди вирішити свої поточні судові процеси без подальшого оскарження, пише Reuters.

На фоні цієї новини акції корпорації зросли на 6%.

Міноборони за часів президентства Дональда Трампа внесло компанію як пов'язану з китайськими військовими до списку, який обмежує в неї американські інвестиції. Під подібні обмеження, крім Xiaomi, потрапили ще сім китайських компаній.

У відповідь на внесення до списку Xiaomi Corp. подала позов проти уряду США. Компанія заявила, що такий крок є "незаконним та неконституційним" і заперечила будь-які зв'язки з військовими КНР.

У березні, вже за часів адміністрації Джо Байдена, федеральний суддя тимчасово заблокував внесення фірми до чорного списку.

Нагадаємо, що 14 січня Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій стосовно деяких китайських державних підприємств, їхніх керівників і топвійськових.

Крім того, США посилюють контроль над постачанням інформаційних технологій через загрози з боку Росії та Китаю. Також серед ворожих США сил Мінторг назвав Іран, КНДР, Кубу і "режим президента Венесуели" Ніколаса Мадуро.