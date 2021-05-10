В Одесі затримали провокаторів з георгіївською стрічкою і свастикою, побилися русофіли та поліцейські
В Одесі затримали провокаторів з георгіївською стрічкою і свастикою, побилися русофіли та поліцейські
Британський принц Майкл Кентський хотів продати свої зв'язки з Кремлем, - ЗМІ
Британський принц Майкл Кентський хотів продати свої зв'язки з Кремлем, - ЗМІ
Лукашенко підписав декрет про передачу повноважень у разі його смерті
Лукашенко підписав декрет про передачу повноважень у разі його смерті
Американський крейсер затримав судно з російськими ракетами
Американський крейсер затримав судно з російськими ракетами
ЄС не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca
ЄС не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
У Києві відбулася акція біля пам’ятника Ватутіну з покладанням квітів і червоними прапорами
У Києві відбулася акція біля пам’ятника Ватутіну з покладанням квітів і червоними прапорами
Російські кораблі заважали спільному навчанню суден України і США
Російські кораблі заважали спільному навчанню суден України і США
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
ГоловнаТехнології

Голова Держкосмосу заявив, що Україна збирається побудувати власний космодром

Також держава хоче створити власне супутникове угрупування та вивести його на орбіту. 

Голова Держкосмосу заявив, що Україна збирається побудувати власний космодром
Фото: Держкосмос

Голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай заявив, що Україна збирається вступити до Європейського космічного агентства та побудувати власний космодром. Про це він заявив у ефірі "Першого ділового".

Агентство також планує створити супутникове угрупування та вивести їх на орбіту. Мета супутників полягатиме в зондуванні Землі та запобіганні катастрофам, а також для оборони та економічної безпеки. 

З 2018 року в Україні відсутня космічна програма, але агентство готується створити нову, п'ятирічну. На втілення п'ятирічної програми потрібно близько 15 млрд грн – по 3 млрд на рік.

"Дуже амбітні цілі. Створення супутникового угрупування... "Січ 2-1-30 і ще шість супутників", – повідомив голова Держкосмосу. 

За словами Тафтая, супутник "Січ 30", який запустять у грудні цього року, зараз проходить випробування. 

Нагадаємо, створення космічної системи "Січ-2-30" було передбачено загальнодержавною цільовою космічною програмою на 2013-2017 роки і Концепцією реалізації космічної діяльності на період до 2032 року.

Запуск супутника дистанційного зондування Землі і його страхування буде здійснюватися за рахунок наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проєкту "Циклон-4". Україна заплатить SpaceX $2 млн за запуск цього супутника. 

Роботи зі створення супутника ведуться з 2013 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також