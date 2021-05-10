Голова Держкосмосу заявив, що Україна збирається побудувати власний космодром

Також держава хоче створити власне супутникове угрупування та вивести його на орбіту.

Голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай заявив, що Україна збирається вступити до Європейського космічного агентства та побудувати власний космодром. Про це він заявив у ефірі "Першого ділового".

Агентство також планує створити супутникове угрупування та вивести їх на орбіту. Мета супутників полягатиме в зондуванні Землі та запобіганні катастрофам, а також для оборони та економічної безпеки.

З 2018 року в Україні відсутня космічна програма, але агентство готується створити нову, п'ятирічну. На втілення п'ятирічної програми потрібно близько 15 млрд грн – по 3 млрд на рік.

"Дуже амбітні цілі. Створення супутникового угрупування... "Січ 2-1-30 і ще шість супутників", – повідомив голова Держкосмосу.

За словами Тафтая, супутник "Січ 30", який запустять у грудні цього року, зараз проходить випробування.

Нагадаємо, створення космічної системи "Січ-2-30" було передбачено загальнодержавною цільовою космічною програмою на 2013-2017 роки і Концепцією реалізації космічної діяльності на період до 2032 року.

Запуск супутника дистанційного зондування Землі і його страхування буде здійснюватися за рахунок наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проєкту "Циклон-4". Україна заплатить SpaceX $2 млн за запуск цього супутника.

Роботи зі створення супутника ведуться з 2013 року.