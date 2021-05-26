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Байден пояснив відмову від санкцій проти "Північного потоку-2"

Президент США вважає запровадження санкцій на етапі завершення проєкту контрпродуктивним.

Байден пояснив відмову від санкцій проти "Північного потоку-2"
Фото: EPA/UPG

Запровадження санкцій на етапі, коли трубопровід "Північний потік - 2" вже практично добудований, став би "контрпродуктивним".

Про це президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив репортерам у Білому домі, пише Bloomberg.

Байден наголосив, що проєкт був майже повністю завершений до часу, коли він прийшов на посаду.

"Я вважаю, що вводити санкції зараз контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин", - заявив він.

При цьому президент США підкреслив, що "не може наказувати Німеччині, що їй робити, а що ні". "Із самого початку я виступав проти "Північного потоку - 2", - сказав Байден.

Нагадаємо, що адміністрація Байдена запровадила і потім одразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проєкту Nord Stream 2, її генерального директора Маттіаса Варніґа, а також чотирьох корпоративних співробітників компанії. У звіті Держдепу зазначається, що причиною відмови було те, що санкції "негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками та партнерами".

Разом із тим США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво трубопроводу. В адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".

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