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У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО

Показ "Ополченочки" на фестивалі так і не відбувся.

У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
Наталья Поклонская
Фото: 24smi.org

В окупованому Росією Севастополі під час кінофестивалю "Золотий витязь" стався зрив показу фільму "Ополченочка", знятому угрупованням "ЛНР" за участю експрокурорки Криму Наталії Поклонської.

Про це повідомив продюсер фільму, бойовик "ЛНР" Роман Разум, який був присутній на показі, пише Крим.Реалії.

На відео, опублікованому в YouTube, видно, що фільм "Ополченочка" не змогли запустити в севастопольському кінотеатрі "Москва", після чого Разум заявив, що це "диверсія".

Він стверджує, що "замість фільму «ЛНР» демонстрували картину про героїв АТО". При цьому Разум не вказав назву українського фільму. Показ "Ополченочки" так і не відбувся.

Разум так само поскаржився, що організатори фестивалю не оплатили проїзд з Луганська і проживання в Севастополі. Також він висловив невдоволення, що фестиваль не взяв "Ополченочку" в конкурсну програму.

Фільм "Ополченочка" зняла кінокомпанія "Лугафільм" за участю "міністерств і народної міліції ЛНР". Його прем'єра відбулася в травні 2019 року.

Експрокурорка анексованого Криму, нині депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська знялася у фільмі "Ополченочка" в ролі самої себе.

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