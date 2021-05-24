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Окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

Окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

З початку цієї доби на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го  калібру.  Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті селища Південне ворог використав автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На обстріли противника  захисники України  відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військовослужбовців  немає.

Також зазначається, що піротехніки ДСНС  розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань. Унаслідок одного з обстрілів поранення отримав український військовослужбовець.

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