Окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі

З початку цієї доби на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті селища Південне ворог використав автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На обстріли противника захисники України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

Також зазначається, що піротехніки ДСНС розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань. Унаслідок одного з обстрілів поранення отримав український військовослужбовець.