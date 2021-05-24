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У Києві настало метеорологічне літо

Зміна сезону відбулася вчасно, на відміну від минулого року.

У Києві настало метеорологічне літо
Фото: EPA/UPG

У Києві настало метеорологічне літо.

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення відбувся 14 травня, що знаменує початок метеорологічного літа.

Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 3 дні пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше, у 1990 і 2001 роках – 7 червня.

Метеорологічна весна в Києві почалась 13 березня і тривала всього 62 дні, це майже на тиждень менше за кліматичну норму.

Нагадаємо, що у 2020 році метеорологічне літо настало тільки 5 червня з тритижневим запізненням. Метеорологічна весна тоді тривала 116 днів.

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