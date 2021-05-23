Суд оголосив вирок іноземцю, який пограбував 8-річну киянку

Чоловіку призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Деснянський районний суд Києва оголосив іноземцю вирок за пограбування дитини.

Про це повідомили у міській поліції.

Зловмисник відібрав у дівчинки телефон та втік. За скоєне суд призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим строком рік та шість місяців.

Подія відбулася влітку минулого року на вулиці Мілютенка у Деснянському районі столиці. До поліції Києва надійшло повідомлення про пограбування 8-річної дитини. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала злочин.

“Правоохоронці встановили, що правопорушник підійшов до малолітньої та силою забрав мобільний телефон. Завдяки проведеним оперативно-пошуковим заходам працівники кримінальної поліції затримали підозрюваного. Ним виявився раніше не судимий 39-річний громадянин іншої держави”, – йдеться у повідомленні.

Провівши необхідні слідчі дії поліцейські повідомили фігуранту про підозру та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, чоловіку призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим строком рік та шість місяців.

Нагадаємо, у березні Оболонський райсуд Києва призначив покарання чоловіку, який пограбував киянку біля терміналу самообслуговування.