Президент України Володимир Зеленський привітав морських піхотинців з професійним святом.

“Вітаю вас із професійним святом — Днем морської піхоти України. Підготовлені до дій на суші, з моря та з повітря здатні долати значні фізичні та психологічні навантаження, воїни берету кольору морської хвилі завжди впевнено виконують завдання за будь-яких умов бойової обстановки”, – йдеться у привітанні, оприлюдненому на сайті Міноборони.

Він від імені українського народу висловив подяку всьому особовому складу морської піхоти за вірність військовому обов’язку, стійкість та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.

“Щиро бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та нових успіхів. Вічна пам’ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави! Слава морській піхоті України! Слава Україні!”, – додав президент.

Нагадаємо, у 2019 році в Одеській області на території військового містечка в селищі Дачне відкрили меморіальний комплекс на честь полеглих в боях морських піхотинців 35-ї окремої бригади морської піхоти.