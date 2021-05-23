Розробники закрили проєкт надзвукового пасажирського літака Aerion AS2
Розробники закрили проєкт надзвукового пасажирського літака Aerion AS2
Апеляційний суд розглянув справу Щербича, у викраденні і пограбуванні якого звинувачують Стерненка та Демчука. Що (не) відомо?
Апеляційний суд розглянув справу Щербича, у викраденні і пограбуванні якого звинувачують Стерненка та Демчука. Що (не) відомо?
Ніколенко: проблема з водою у Криму загострилася через його масовану мілітаризацію
Ніколенко: проблема з водою у Криму загострилася через його масовану мілітаризацію
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Львівські "Карпати" будуть розформовані, - ЗМІ
Львівські "Карпати" будуть розформовані, - ЗМІ
Virgin Galactic успішно випробувала космоплан VSS Unity з людьми на борту
Virgin Galactic успішно випробувала космоплан VSS Unity з людьми на борту
Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова
Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова
Макрон підняв келих під український тост “Будьмо” і випив "За Україну"
Макрон підняв келих під український тост “Будьмо” і випив "За Україну"
США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво "Північного потоку-2"
США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво "Північного потоку-2"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський привітав морських піхотинців з професійним святом

"Воїни берету кольору морської хвилі завжди впевнено виконують завдання за будь-яких бойових обставин".

Зеленський привітав морських піхотинців з професійним святом
Фото: twitter.com/poroshenko

Президент України Володимир Зеленський привітав морських піхотинців з професійним святом.

“Вітаю вас із професійним святом — Днем морської піхоти України. Підготовлені до дій на суші, з моря та з повітря здатні долати значні фізичні та психологічні навантаження, воїни берету кольору морської хвилі завжди впевнено виконують завдання за будь-яких умов бойової обстановки”, – йдеться у привітанні, оприлюдненому на сайті Міноборони.

Він від імені українського народу висловив подяку всьому особовому складу морської піхоти за вірність військовому обов’язку, стійкість та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.

“Щиро бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та нових успіхів. Вічна пам’ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави! Слава морській піхоті України! Слава Україні!”, – додав президент.

Нагадаємо, у 2019 році в Одеській області на території військового містечка в селищі Дачне відкрили меморіальний комплекс на честь полеглих в боях морських піхотинців 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також