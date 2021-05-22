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Кличко Зеленському: "Я думав, що у нас спільні вороги"

Мер Києва зазначив, що боротьба всередині країни завжди має негативні наслідки.

Кличко Зеленському: "Я думав, що у нас спільні вороги"
Фото: EPA/UPG

Мер Києва Віталій Кличко відповів президенту Володимиру Зеленському на випади проти Києва. В ефірі ток-шоу Савіка Шустера він нагадав президенту, з чим необхідно спільно  боротись.

«Намагаються зробити ворогів. Я президенту не ворог. Я думав, що у нас спільні вороги: захмарні тарифи, маленькі зарплати, бідність, боротьба з коронавірусом, російська агресія і багато інших. Це наші спільні виклики. Я приходжу до президента не по особистих питаннях - особистих питань у мене немає. Як мер міста, вирішуючи проблеми людей, як голова асоціації міст України - щодо тарифів, ціни на газ. Багато питань кожного дня. І це вкрай важливо – комунікація. Я переконаний, що повинна бути синергія», - сказав Кличко.  

Він зазначив, що боротьба всередині країни завжди має негативні наслідки. 

«Я в минулому боєць. І завжди залишаюсь бійцем. Борюсь постійно. Але ні в якому разі я не хочу боротись всередині країни. Це велика помилка. У нас дійсно багато викликів. І наші так звані друзі дуже чекають, що ми почнемо боротись один з одним. Нам потрібно об’єднувати зусилля перед викликами», - підкреслив лідер «Удару». 

Кличко наголосив, що інтереси людей повинні бути вище політичних амбіцій. 

«Переконаний, що загострення такої ситуації може нести негативні наслідки і дестабілізацію. Якщо буде дестабілізація в серці країни, це буде мати наслідки по всіх регіонах. Інтереси людей повинні бути в пріоритеті перед персональними амбіціями тих чи інших політиків. Я завжди за це буду битись», - підсумував лідер «Удару».

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