Сьогодні вшановують всіх українців, хто присвятив життя боротьбі за Україну.

Сьогодні, 23 травня Україна відзначає День героїв і вшановує всіх українців, хто присвятив життя боротьбі за Україну.

Передусім січових стрільців, вояків Армії УНР, ОУН-УПА, а також героїв Небесної сотні та сучасної російсько-української війни.

Фото: Lb.ua

Зранку у Києві відбулася панахида та покладання квітів біля меморіального знаку Героям Небесної сотні.

Також на Михайлівській площі вшанували борців за Незалежність України, там відбулася панахида та покладання квітів до Стіни пам’яті.

У заходах взяли участь родини Героїв Небесної Сотні, родини полеглих учасників АТО й ООС, учасники цих бойових дій, учасники Революції Гідності.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Організаторами заходів стали громадська організація "Родини "Небесної сотні", Київський міський центр допомоги учасникам Антитерористичної операції, Всеукраїнська Громадська організація "Об'є'днані війною. 90-й батальйон" і Національний музей Революції Гідності.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

“У часи радянського режиму день українських героїв пошановували підпільно. З 1990-их років він набуває розголосу. Після 2014 року дата дедалі частіше відзначається державними та самоврядними органами. Тепер українці також вшановують учасників АТО й ООС – на додачу до лицарів Русі, козаків, гайдамаків, холодноярців, січових стрільців, вояків УНР, Української повстанської армії та героїв Небесної Сотні”, – зазначили вони.

Вперше офіційним святом 23 травня проголосив з'їзд Організації українських націоналістів, виходячи зі знакових травневих втрат українського народу – того місяця в різні роки Україна втратила виразних діячів визвольного руху. У Києві за суперечливих обставин загинув ідеолог українського самостійництва Микола Міхновський. 23 травня у Роттердамі вбито Євгена Коновальця. 25 травня в Парижі – Симона Петлюру.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua