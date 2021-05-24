13-річний водій мопеда загинув внаслідок ДТП в Одеській області, його 7-річний пасажир - у реанімації

Діти потрапили під автомобіль на перехресті.

В місті Березівка Одеської області 23 травня на перехресті зіткнулися мопед та легковий автомобіль Volkswagen Passat.

Внаслідок аварії смертельні травми отримав 13-річний підліток, який кермував мопедом, а його 7-річний пасажир потрапив у реанімацію в тяжкому стані, повідомила місцева поліція.

Водія легковика, 32-річного чоловіка, перевірили на вміст алкоголю в крові – результат медогляду показав, що він був тверезий.

За фактом ДТП відкрито кримінальну справу за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Право на керування мототранспортними засобами категорії А1 (мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби з двигуном до 50 куб. см чи електродвигуном до 4 кВт) в Україні по закону надається не раніше ніж з 16 років.

Нагадаємо, що схожа аварія сталася у квітні на Волині. Там дві неповнолітні сестри потрапили в аварію на мотоциклі, одна з них загинула.