Касаційний суд Італії отримав апеляційні скарги на рішення про виправдання Марківа

Скарги надійшли від Генеральної прокуратури Мілану та родини Андреа Роккеллі.

Касаційний суд Італії отримав до розгляду апеляційні скарги на рішення Апеляційного суду Мілану у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За його словами, скарги надійшли від Генеральної прокуратури Мілану та цивільних позивачів – родини Андреа Роккеллі.

“Найближчим часом очікуються новини про розгляд справи у Касаційному Суді - найвищій судовій інстанції Італії. Попереду - касаційний процес і юридичні баталії”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, український військовий Віталій Марків три роки перебував під вартою в Італії через обвинувачення у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 2014 року в зоні бойових дій на сході України.

Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд зняв усі обвинувачення з Марківа. 4 листопада він повернувся в Україну.

11 грудня Басманний суд Москви заочно заарештував Марківа. Він також був оголошений російськими слідчими в міжнародний розшук за обвинуваченням у вбивстві двох осіб на Донбасі.

В МЗС України назвали постанову Слідчого комітету Російської Федерації юридично нікчемною.