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Україна заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Обмеження діє до жовтня і може бути продовжене.

Україна заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Національна комісія з регулювання сфери енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення тимчасово, до 1 жовтня 2021 року, заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Рішення було прийнято за ініціативи Міненерго на засіданні 26 травня.

"Ми маємо спільно моніторити стан підготовки до осінньо-зимового періоду, стан накопичення вугілля, і, як бачимо, приклад цієї зими - імпорт був необхідний. Цілком ймовірно, що ми продовжимо обмеження перетину і після 1 жовтня, але на сьогодні ми готові це зробити [тільки] до 1 жовтня", - сказав голова комісії Валерій Тарасюк.

За даними голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, обмеження імпорту не матиме впливу на ринок, бо в Україні очікується профіцит електроенергії до жовтня.

"У квітні імпорт із Білорусі складав 8,1 млн кВт-год, а із РФ 0,37 млн кВт-год. При нашому квітневому споживанні 10 213 млн кВт-год, частка імпорту у споживанні складала 0,079% та 0,0036% відповідно", - повідомив він..

Нагадаємо, що 17 травня міністр енергетики Герман Галущенко попросив НКРЕКП заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

"Міненерго звертається до НКРЕКП з проханням скористатися наданим законом №1396-ІХ правом і заборонити імпорт електроенергії з країн, які не є сторонами Енергетичного співтовариства (Російської Федерації та Республіки Білорусь), прийнявши відповідне рішення", - йшлося в листі Галущенко.

На думку міністра, орієнтація на імпорт електроенергії з країн-нечленів Енергоспівтовариства суперечить стратегічним цілям України в сфері енергетики і потенційно загрожує енергобезпеці.

Однією з таких стратегічних цілей міністр назвав інтеграцію енергосистеми України до ENTSO-E, вказавши на підготовку до відокремлення ОЕС України від паралельної роботи з енергосистемами РФ і Білорусі з подальшим приєднанням до європейської мережі.

При цьому він зазначив, що ключовою вимогою під час приєднання ОЕС України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електроенергію.

Через холодну погоду і критично низькі запаси вугілля з початку січня 2021 року Україна почала імпортувати електроенергію з Білорусі, а з лютого - з Росії.

В 2020 році в Україні діяла заборона на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства, але з 1 січня вона втратила чинність. Тому "Укренерго" почало пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.

Обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує.

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