Недобудований космічний корабель "Буран", який знаходиться в ангарі на казахстанському космодромі "Байконур", розмалювали графіті.

Фотографії розмальованого корабля з'явилися в інтернеті ввечері 25 травня.

Фото: instagram / oldschool_boy80

Фото: instagram / oldschool_boy80

Фото: instagram / oldschool_boy80

Як повідомляє місцеве видання TengriNews, випадок вандалізму стався на фоні спроб "Роскосмосу" викупити "Буран" для перевезення його в російський музей космонавтики в Калузі, а першим повідомило про інцидент російське державне агентство.

В листопаді 2020 року глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін повідомив, що шукає власника "Бурана". Генеральний директор приватної ракетно-космічної компанії "Байконур" Даурен Муса відповів Рогозіну, що готовий розглянути пропозицію Росії, але перемовини зірвалися через судовий процес між РКК "Байконур" та казахстанським Комітетом державного майна і приватизації.

Казахстан намагається повернути в державну власність "Буран", але суд першої інстанції в лютому 2021 році не підтримав позов комітету.

Після проникнення в ангар графітчиків "Роскосмос" знову заявив про необхідність перевезення шаттла в музей.

"У зв'язку з черговим проникненням невстановлених осіб на об'єкт космодрому Байконур, який не використовуєтьсяч з початку 90-х років і де знаходяться макети радянського орбітального корабля-ракетоплана багаторазової транспортної космічної системи "Енергія - Буран", а також друга льотна машина "Буран", російська сторона винесе питання збереження унікальних об'єктів на космодромі Байконур на найближче засідання Міжурядової казахстансько-російської комісії з Байконуру", - йдеться в заяві на сайті відомства.

Нагадаємо, що перший і єдиний космічний політ орбітальний корабель-ракетоплан "Буран" зробив 15 листопада 1988 року. Його тривалість склала 205 хвилин, корабель здійснив два витки навколо Землі. Політ пройшов без екіпажу в автоматичному режимі з використанням бортового комп'ютера і бортового програмного забезпечення.

У 2002 році корабель, який літав у космос, було зруйновано внаслідок падіння даху монтажно-випробувального корпусу на Байконурі. Залишки човника розпиляли на металолом.

Залишився другий недобудований екземпляр, який досі знаходиться в ангарі.