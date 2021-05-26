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Лукашенко вперше прокоментував затримання літака Ryanair

Влада Білорусі наполягає на тому, що було повідомлення про замінування.

Лукашенко вперше прокоментував затримання літака Ryanair
Фото: president.gov.by

Олександр Лукашенко вперше особисто прокоментував затримання літака Ryanair, яким летів опозиційний журналіст Роман Протасевич.

Під час виступу на зустрічі з представниками влади Білорусі 26 травня Лукашенко підтвердив заяву про те, що літак сів у Мінську через загрозу вибуху. Повідомлення про мінування літака нібито поступило зі Швейцарії, заявив він.

"У нас в повітрі під загрозою перебували 123 пасажири з різних країн і 6 членів екіпажу. В районі польотів розташована БелАЕС. Поблизу неї й відбувся розворот цього літака. А якби раптом... Нам що, мало Чорнобиля?" - цитує Лукашенка його пресслужба.

Він сказав, що Білорусь діяла законно, "захищаючи людей за всіма міжнародними правилами". Він заперечив інформацію про те, що літак посадили під примусом.

У Мінську були заарештовані двоє пасажирів - журналіст Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега. Лукашенко не назвав їх імен, але заявив, що "в літаку знаходився терорист", очевидно, маючи на увазі Протасевича.

В той же час Лукашенко відкинув підозри про те, що у Мінську з посадженого борту зійшли агенти КДБ. За його словами, це були звичайні громадяни Білорусі, які транзитом через Вільнюс, куди летів літак, планували повернутися додому і тому зійшли раніше, скориставшись ситуацією.

Він також сказав, що вважає підозрілою швидку реакцію Заходу та "написані під копірку звинувачення з Заходу".

Нагадаємо, що 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича було затримано. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

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