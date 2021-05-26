Лукашенко вперше прокоментував затримання літака Ryanair

Влада Білорусі наполягає на тому, що було повідомлення про замінування.

Олександр Лукашенко вперше особисто прокоментував затримання літака Ryanair, яким летів опозиційний журналіст Роман Протасевич.

Під час виступу на зустрічі з представниками влади Білорусі 26 травня Лукашенко підтвердив заяву про те, що літак сів у Мінську через загрозу вибуху. Повідомлення про мінування літака нібито поступило зі Швейцарії, заявив він.

"У нас в повітрі під загрозою перебували 123 пасажири з різних країн і 6 членів екіпажу. В районі польотів розташована БелАЕС. Поблизу неї й відбувся розворот цього літака. А якби раптом... Нам що, мало Чорнобиля?" - цитує Лукашенка його пресслужба.

Він сказав, що Білорусь діяла законно, "захищаючи людей за всіма міжнародними правилами". Він заперечив інформацію про те, що літак посадили під примусом.

У Мінську були заарештовані двоє пасажирів - журналіст Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега. Лукашенко не назвав їх імен, але заявив, що "в літаку знаходився терорист", очевидно, маючи на увазі Протасевича.

В той же час Лукашенко відкинув підозри про те, що у Мінську з посадженого борту зійшли агенти КДБ. За його словами, це були звичайні громадяни Білорусі, які транзитом через Вільнюс, куди летів літак, планували повернутися додому і тому зійшли раніше, скориставшись ситуацією.

Він також сказав, що вважає підозрілою швидку реакцію Заходу та "написані під копірку звинувачення з Заходу".

Нагадаємо, що 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича було затримано. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.