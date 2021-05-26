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Кабмін звільнив двох заступників міністра охорони здоров'я

Ляшко почав зачистку міністерства від людей Степанова.

Кабмін звільнив двох заступників міністра охорони здоров'я
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Кабінет міністрів на засіданні 26 травня звільнив двох заступників міністра охорони здоров'я.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

З посад звільнено заступницю міністра охорони здоров'я Світлану Шаталову та заступника міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ігоря Іващенка.

Нагадаємо, що звільнені заступники прийшли в міністерство разом з попереднім міністром Максимом Степановим. Шаталова працювала в керівництві МОЗ з квітня 2020 року, Іващенко - з травня 2020 року.

Новий міністр охорони Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua говорив, що планує замінити близько 50% керівного складу МОЗ.

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