Кабмін звільнив двох заступників міністра охорони здоров'я

Кабінет міністрів на засіданні 26 травня звільнив двох заступників міністра охорони здоров'я.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

З посад звільнено заступницю міністра охорони здоров'я Світлану Шаталову та заступника міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ігоря Іващенка.

Нагадаємо, що звільнені заступники прийшли в міністерство разом з попереднім міністром Максимом Степановим. Шаталова працювала в керівництві МОЗ з квітня 2020 року, Іващенко - з травня 2020 року.

Новий міністр охорони Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua говорив, що планує замінити близько 50% керівного складу МОЗ.