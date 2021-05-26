Зеленський створив Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про утворення військово-цивільної адміністрації" в Донецькій області.

Документ №210/2021 від 26 травня оприлюднено на сайті глави держави.

"На виконання закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю утворити Слов'янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області", - йдеться в указі.

Командувачу об'єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації доручено здійснити відповідно до закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, у квітні мер Слов’янська Вадим Лях просить створити на території міста військово-цивільну адміністрацію, розпустити міськраду та призначити позачергові місцеві вибори.

Лях пояснив, що у міськраді останні п'ять місяців постійно саботують його роботу. Він уточнив, що цим саботажем займаються у Слов’янській міськраді депутати трьох фракцій: "Наш край", ОПЗЖ, "За мир і розвиток".

За словами мера, з 1 січня по 31 березня вже було проведено п'ять сесій міськради, проте бюджет на 2021 рік не було ухвалено.