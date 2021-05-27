Економічний ефект від ринку землі до кінця року буде мінімальним, - Лещенко

До кінця року буде так званий підготовчий період.

Економічний ефект від введення ринку землі з 1 липня до кінця року буде мінімальним.

Про це заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко в інтерв’ю LB.ua.

"Так, з точки зору економіки ефект буде мінімальним", - сказав він.

Міністр зазначив, що до кінця року буде так званий підготовчий період.

"Інституційна підготовка, правозастосовна практика, нотаріуси, реєстри. Тобто процес буде йти дуже плавно. Для початку ми легалізуємо землю з точки зору права власності", - зазначив він.

Нагадаємо, що в березні 2020 Верховна Рада вночі скасувала мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з липня 2021 року. Закон передбачав, що купувати сільгоспземлю зможуть тільки українці чи українські компанії. Однак уже навесні цього року парламент ухвалив поправки до Земельного кодексу, які, зокрема, дозволяють торгувати землею і на електронних аукціонах.