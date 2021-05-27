Прізвища причетних до земельних махінацій будуть оприлюднені, - Лещенко

За 20 років більш ніж 5 млн гектарів землі було виведено з державної в приватну власність.

Прізвища тих, хто був причетний до земельних махінацій, будуть оприлюднені після міжнародного антикорупційного аудиту.

Про це заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко в інтерв’ю LB.ua.

"За результатами незалежного міжнародного антикорупційного аудиту будуть оприлюднені списки власників земель і пов’язаних сіток осіб, причетних до махінацій, схеми, за якими здійснювалось виведення земель з державної в приватну власність", - сказав Лещенко.

Він зазначив, що в режимі безоплатної приватизації за 20 років було виведено з державної в приватну власність більш ніж 5 млн гектарів землі.

"Фактично вкрали територію Словаччини на території України. При тому крали всі і найкращі землі… Скажу відверто, в цих 5 млн гектарів величезна кількість виведено земель з надрами нашої держави. І їх треба буде повертати. Є кілька варіантів, як ми це будемо робити. В тому числі через санкційний механізм, який будемо застосовувати. Бо до цих справ причетна величезна кількість чиновників", - зазначив Лещенко.

Нагадаємо, у березні 2020 року Верховна Рада прийняла закон про ринок землі. Він передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що за три-п'ять років після відкриття ринку землі її вартість виросте щонайменше на 100%.