Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"

Міністр аграрної політики Роман Лещенко анонсував нову редакцію закону про внутрішню торгівлю, який створить для постачальників товарів більш вигідні умови і запобігатиме підвищенню цін.

Про це він повідомив у інтерв'ю LB.ua.

"Ситуація, яка є зараз, коли немає закону і регулювання, дозволяє торговельним мережам робити будь-яку націнку. Дозволяє мережам нав’язувати кабальні договори постачальникам – розраховуватися з ними через 120 днів, через 180 днів, повертати продукцію, яка їх не влаштовує. Дозволяє їм не ставити товар на прилавок або вимагати, щоб була доплата за полицю, застосовувати штрафні санкції до товаровиробника", - зазначив він.

За словами Лещенка, новий закон поставить торговельні мережі в рамки правового регулювання, інакше навіть олія буде дорожчати до 40%.

Міністр вважає, що для опанування інфляції на групу сільськогосподарської продукції потрібні три компоненти. Це наведення ладу у внутрішній торгівлі, збалансування ставки податку на додану вартість та вирішення питання контролю за імпортом.

"Виникає дедалі більше питань щодо ввезеної продукції. Я кажу про контрабанду. Ви ніколи не звертали увагу, що в київських кіосках продають якісь італійські товари – макарони, сир, ковбасу? Ви розумієте, що все контрабанда? Там немає сертифікації", - зазначив він.

Міністр заявив, що такі товари складають сотні мільйонів доларів контрабанди в Україну.

"Наприклад, десь на Волині, в умовному смт, польська ковбаса, яка в двічі дешевша від української, нормально йде. Бо є люди, в яких дохід менший, ніж два долари в день. Тому український виробник м’яса знаходиться в невигідному становищі. Сьогодні в Україні – ви вдумайтесь тільки – за минулий рік більше ніж на 100% зріс імпорт сирів! Офіційно. Молоко імпортується з-за кордону", - зазначив Роман Лещенко.

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, який вносить зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.