В Україні відновив роботу сервіс для онлайн-реєстрації субсидій

Міністерство соціальної політики повідомило про відновлення роботу електронного сервісу для подання документів на призначення житлової субсидії в онлайн-режимі.

Як інформує пресслужба відомства, доопрацьоване програмне забезпечення електронного сервісу "Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії" розпочало свою роботу у штатному режимі з 25 травня цього року.

У Мінсоцполітики нагадують, що документи від громадян продовжують приймати також центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), структурні підрозділи з питань соцзахисту населення райдержадміністрацій та виконавчих органів міських рад.

Крім того, заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення, а також через електронний сервіс на офіційному порталі Мінсоцполітики.

У міністерстві нагадали, що відповідно до ухваленого урядом рішення призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, проводитиметься без звернень громадян (автоматично, шляхом самостійного отримання інформації органами соціального захисту населення з відповідних реєстрів та органів), крім домогосподарств, яким житлова субсидія: