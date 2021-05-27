В Україні відновив роботу сервіс для онлайн-реєстрації субсидій

Міністерство соціальної політики повідомило про відновлення роботу електронного сервісу для подання документів на призначення житлової субсидії в онлайн-режимі.
Як інформує пресслужба відомства, доопрацьоване програмне забезпечення електронного сервісу "Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії" розпочало свою роботу у штатному режимі з 25 травня цього року.
У Мінсоцполітики нагадують, що документи від громадян продовжують приймати також центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), структурні підрозділи з питань соцзахисту населення райдержадміністрацій та виконавчих органів міських рад.
Крім того, заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення, а також через електронний сервіс на офіційному порталі Мінсоцполітики.
У міністерстві нагадали, що відповідно до ухваленого урядом рішення призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, проводитиметься без звернень громадян (автоматично, шляхом самостійного отримання інформації органами соціального захисту населення з відповідних реєстрів та органів), крім домогосподарств, яким житлова субсидія:
- надавалася у грошовій безготівковій формі;
- була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи тощо);
- була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації (дітей, онуків, інших осіб, які зареєстровані, але за адресою призначення субсидії не проживають).