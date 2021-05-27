Відбулась зустріч політрадників лідерів країн "Нормандської четвірки"

Україна не погодилася на спроби РФ виключати себе зі сторін конфлікту.

У середу, 26 травня, відбулась зустріч політичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки". Представники РФ знову підняли питання, "хто є сторонами конфлікту" у війні на сході України.

Про це повідомила українська делегація ТКГ.

"Не зважаючи на послідовні спроби України повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та відповідну підтримку посередників, Франції та ФРН, сьогодні представники РФ звели дискусію до питання, відповідь на яке з 2014 року відома всьому цивілізованому світу: хто є сторонами конфлікту? Підтвердженням чого є неодноразові заяви лідерів та високих представників ЄС та, зокрема, нещодавні заяви Президента США Джозефа Байдена, в яких сторонами конфлікту зазначаються Україна та РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна не погодилася на спроби РФ виключати себе зі сторін конфлікту, а під час зустрічі "відбувся жорсткий обмін думками".

Українська сторона продовжує наполягати на необхідності скорішого повернення до повного та всеосяжного припинення вогню та продовження діалогу. Наступне засідання заплановане на 9 червня.

Нагадаємо, наприкінці квітня за підсумками п'ятигодинного засідання ТКГ не змогла домовитися про "великоднє перемир’я" на Донбасі.

22 липня минулого року ТКГ домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Вже станом на 3 вересня місія ОБСЄ виявила більш ніж 900 порушень "всеосяжного перемир'я". Порушення тривали й надалі.

На початку березня цього року окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь".