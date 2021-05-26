Один з них представлявся радником президента.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрито двох громадян, які вимагали гроші за призначення на посаду голови Обласної державної адміністрації.

Про це повідомила пресслужба Офіса генпрокурора.

"За даними слідства, двоє громадян за 3,5 млн доларів США обіцяли вплинути на посадових осіб Офісу президента та Кабінету міністрів і "вирішити питання" про призначення потерпілого на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації. При цьому один з них представився радником президента України. Насправді вони не мали жодного відношення до органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

Наразі обох затримано в порядку ст.208 КПК. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, наприкінці квітня поліція затримала чоловіка, який казав, що стане міністром внутрішніх справ замість Арсена Авакова.