«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Плацкартний квиток для Лукашенка
Плацкартний квиток для Лукашенка
Вертоліт для армії українського виробництва: шанси є
Вертоліт для армії українського виробництва: шанси є
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі, поранено військового

На ворожі обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Окупанти п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі, поранено військового
Фото: EPA/UPG

З початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та із озброєння бойової машини піхоти. Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Красногорівка та Павлополь противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав поранення. Йому надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На ворожі обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, в Україну цього тижня приїде генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі Хельга Шмід, яка відвідає Донбас.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також