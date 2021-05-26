Окупанти п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі, поранено військового

На ворожі обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

З початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та із озброєння бойової машини піхоти. Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Красногорівка та Павлополь противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав поранення. Йому надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На ворожі обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, в Україну цього тижня приїде генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі Хельга Шмід, яка відвідає Донбас.