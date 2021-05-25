Українські військові і надалі контролюють ситуацію в районі проведення ООС.

З початку цієї доби, 25 травня, в зоні бойових дій на сході України з боку російських найманців зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських віськових внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про це повідомляє Штаб ООС.

Зокрема, ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру поблизу населеного пункту Новгородське.

З автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Водяне.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

“Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 24 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.