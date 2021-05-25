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Київська поліція оголосила в розшук водія за напад з битою на машину

Розшукують 43-річного Романа Романюту.

Поліція Києва розшукує громадянина Романюту Романа Олександровича 1978 року народження, за підозрою у нападі на авто, побитті людей та трощу авто.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На своїй сторінці у фейсбуці заступник міністра оприлюднив відео з реєстратора потерпілих, а також фото зловмисника.

"Прохання до всіх, хто знає про місце знаходження Романа Романюти - повідомити про його місцезнаходження зателефонувавши в поліцію за номером 102. Або сам пан Романюта може повідомити про своє місцезнаходження і за ним приїде поліції", - написав Геращенко.

Як повідомляли, в Києві водій вбив пішохода під час бійки на дорозі. Нападником виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, що має посвідку на проживання в Україні. Пішоходом був 52-річний співробітник Київської митниці Владислав Корнієнко. 

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