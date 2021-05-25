Фото: facebook.com/gudmszk

Державна міграційна служба разом з Національною поліцією затримали в Закарпатській області громадянина Вірменії, якого РНБО включила в санкційний список "ворів у законі".

Про це повідомила Міграційна служба Закарпатської області.

"В Ужгороді [виявили] громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку осіб під номером 600", - йдеться у повідомленні.

Під цим номером записаний уродженець і громадянин Вірменії Гарнік Манукян 1986 року народження.

Він мав посвідку на тимчасове проживання в Україні, яку після затримання йому скасували. Громадянина Вірменії планують примусово видворити з України через загрозу національній безпеці та безпеці громадського порядку.

Фото: facebook.com/gudmszk

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня, котре оновлює список фізичних і юридичних осіб, проти яких запроваджуються санкції, зокрема його розширено "ворами в законі" й іноземцями, які є "кримінальними авторитетами".