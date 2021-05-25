​Чоловіка, який нападав на жінок у вбиральнях ТРЦ, засудили до трьох років позбавлення волі

Обвинувачений наполягав у суді, що вчиняв такі дії "жартома".

Оболонський районний суд міста Києва засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який вчиняв сексуальне насильство у жіночих вбиральнях торгових центрів.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Інциденти сталися 3 березня та 31 березня 2019 року в жіночих вбиральнях торгівельного супермаркету на Оболоні. Чоловік у медичній масці вривався у кабінку до жінок, заздалегідь відкривши її ззовні, та за допомогою фізичного насильства вчиняв насильницькі дії сексуального характеру.

У червні 2019 року за результатом досудового розслідування обвинувальний акт відносно вказаної особи був скерований до суду. Розгляд розгляд проводився у закритому судовому засіданні для запобігання розголошення подробиць вчинених діянь.

Обвинувачений свою провину не визнав і кілька разів міняв тактику свого захисту. Після дослідження доказів чоловік вже не оспорював своєї присутності у місцях подій, однак повідомив суду, що вчиняв вказані дії "жартома".

Однак, суд визнав докази належними та допустимими і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Також судом задоволено цивільні позови потерпілих щодо відшкодування завданої моральної шкоди на суму 30 тис. грн кожній.

Нагадаємо, протягом 2019 року в Україні зареєстровано 148 зґвалтувань неповнолітніх.