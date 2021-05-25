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​Чоловіка, який нападав на жінок у вбиральнях ТРЦ, засудили до трьох років позбавлення волі

Обвинувачений наполягав у суді, що вчиняв такі дії "жартома".

​Чоловіка, який нападав на жінок у вбиральнях ТРЦ, засудили до трьох років позбавлення волі
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Оболонський районний суд міста Києва засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який  вчиняв сексуальне насильство у жіночих вбиральнях торгових центрів.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Інциденти сталися  3 березня  та 31 березня 2019 року в жіночих вбиральнях торгівельного супермаркету на Оболоні. Чоловік у медичній масці вривався у кабінку до жінок, заздалегідь відкривши її ззовні, та за допомогою фізичного насильства вчиняв насильницькі дії сексуального характеру.

У червні 2019 року за результатом досудового розслідування обвинувальний акт відносно вказаної особи був скерований до суду. Розгляд розгляд проводився у закритому судовому засіданні для запобігання розголошення подробиць вчинених діянь.

Обвинувачений свою провину  не визнав і кілька разів міняв тактику свого захисту. Після дослідження доказів чоловік вже не оспорював своєї присутності у місцях подій, однак повідомив суду, що вчиняв вказані дії "жартома".

Однак, суд визнав докази належними та допустимими і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Також судом задоволено цивільні позови потерпілих щодо відшкодування завданої моральної шкоди на суму 30 тис.  грн кожній.

Нагадаємо, протягом 2019 року в Україні зареєстровано 148 зґвалтувань неповнолітніх.

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