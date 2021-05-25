Сьогодні,25 травня, представниця потерпілих у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Олена Мельник заявила відвід суду присяжних під головуванням судді Шевченківського райсуду Оксани Голуб та назвала обрання присяжних незаконним.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Мельник поставила під сумнів повноваження всіх присяжних Шевченківського райсуду, оскільки, на її переконання, їх затвердили поза строком.

"Список кандидатур у присяжні затверджувався запізно, а Київська міська державна адміністрація не бачить в цьому порушень", - пояснила вона.

Зазначимо, що нинішній склад суду у справі Шеремета було затверджено у серпні 2020 року.

Також представниця потерпілих висловила недовіру до суду та сумнів у їх неупередженості, оскільки під час розгляду справи по суті матір та дочку Павла Шеремета не було забезпечено послугами перекладача. Суд присяжних раніше постановив, що мати і дочка проживають в Білорусі. Мельник пояснила, що на підготовчому засіданні суд не цікавився, чи знають вони українську і чи є потреба в перекладачі. Іноземці мають більше гарантій, згідно з законодавством.

Окрім того, Мельник додала, що суд нехтує необхідністю повідомляти родину загиблого про дати судових засідань.

"Шеремет був чиїмось батьком, сином та професійним журналістом. Політична мораль ставиться вище за закон. Чи співвідносний політичний піар і цінність людського життя? Чи повідомляються потерпілі належним чином? Чи забезпечені перекладачем? Ні", - наголосила потерпіла.

Фото: Катерина Петренко

Важливо, що судові засідання 16 лютого та 13 квітня провели за відсутності Мельник. І судді, і присяжні, і прокурор дали на це згоду. Тоді дослідили майже 4 томи доказів прокуратури. На переконання представниці потерпілих, це може стати підставою для скасування виправдувального вироку або призначення нового розгляду по справі. Окрім того, вона назвала прокурора ОГПУ Михайла Тішина непрофесійним.

"Прокурор співпрацює зі стороною захисту або судом. Прошу розцінювати це не як образу чи неповагу до суду, а як критику державного службовця... Майже кожне засідання супроводжується акціями протесту, де порушується громадський порядок, нищаться меблі, гостро в соцмережах обговорюються позиція прокуратури, через пресу прихильники обвинувачених закликають до розправи над судом присяжних. З боку захисту теж здійснюється стиск А тому суд присяжних приймає неправомірні рішення, що можуть бути підставою для скасування вироку по цій справі", - вважає Мельник.

Водночас від заяви про відвід прокурору Михайлу Тішину вона утрималась. І пояснила ексклюзивно для LB.ua, з яких підстав.

"Далі буде… Протягом судового розгляду збираються ті, чи інші підстави. У цьому випадку мої довірителі обуренні, оскільки я є представником обвинувачених не тільки в цій справі, то судове засідання чомусь продовжується за моєї відсутності. А оскільки прокурор підтримує державне обвинувачення, і ми є на одній стороні, то він має враховувати позицію потерпілих", - аргументувала Мельник.

Водночас, адвокат обвинуваченого Андрія Антоненка Станіслава Кулик в коментарі заперечив співпрацю прокурора з захистом: "Якби прокурор проникся справжньою суттю цієї справи і хотів би посприяти справедливому її вирішенню, він би просто відмовився від обвинувачення. Ми дуже далекі від співпраці з прокуратурою поки що. На жаль, у нас постійно виникають дискусії. Такі заяви - необґрунтовані, декларативні та спрямовані на затягування розгляду. Ми вважаємо, що представник потерпілих може бути якимось чином зацікавлений не в об'єктивному розгляді справи, оскільки справедливий вирок може бути виключно виправдовувальним".

Насамкінець, адвокат вважає, що представниця потерпілого хоче затягнути процес і, можливо, змінити склад суду на більш лояльний до сторони обвинувачення. Утім, вона заперечує та апелює до закону.

Оновлення. Суд відмовив представниці потерпілих Оксані Мельник у задоволенні відводу усьому складу суду.

"Суд ухвалив заяву Мельник про відвід залишити без задоволення", - сказала головуюча суддя Оксана Голуб.

Фото: Катерина Петренко

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини. До грудня 2019-го в розслідуванні не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

11 серпня Апеляційний суд відпустив волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Антоненка суд залишив під вартою до 13 вересня. 30 квітня суд змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.