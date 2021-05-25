У селі Ушкалка на Херсонщині 24 травня пронісся торнадо. Долати його наслідки місцевим жителям допомагають правоохоронці, інформує пресслужба обласної поліції.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

"У с.Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади напередодні пронісся торнадо. Внаслідок ураганного вітру пошкоджено паркани, дахи кількох будинків та повалено дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

На допомогу місцевим жителям прибули працівники сектору превентивної діяльності сектору поліцейської діяльності №1 (смт Верхній Рогачик).

Нині правоохоронці обходять помешкання громадян, спілкуються з місцевими жителями, щоб дізнатися про найнеобхідніші потреби. Працівники превенції допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулицю та прибирають повалені дерева.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Поліцейські працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди.