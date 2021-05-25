У селі Ушкалка на Херсонщині 24 травня пронісся торнадо. Долати його наслідки місцевим жителям допомагають правоохоронці, інформує пресслужба обласної поліції.
"У с.Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади напередодні пронісся торнадо. Внаслідок ураганного вітру пошкоджено паркани, дахи кількох будинків та повалено дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - йдеться у повідомленні.
На допомогу місцевим жителям прибули працівники сектору превентивної діяльності сектору поліцейської діяльності №1 (смт Верхній Рогачик).
Нині правоохоронці обходять помешкання громадян, спілкуються з місцевими жителями, щоб дізнатися про найнеобхідніші потреби. Працівники превенції допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулицю та прибирають повалені дерева.
Поліцейські працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди.