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На Херсонщині пронісся торнадо, люди не постраждали

Долати наслідки торнадо місцевим жителям допомагають поліцейські.

У селі Ушкалка на Херсонщині 24 травня пронісся торнадо. Долати його наслідки місцевим жителям допомагають правоохоронці, інформує пресслужба обласної поліції.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

"У с.Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади напередодні пронісся торнадо. Внаслідок ураганного вітру пошкоджено паркани, дахи кількох будинків та повалено дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

На допомогу місцевим жителям прибули працівники сектору превентивної діяльності сектору поліцейської діяльності №1 (смт Верхній Рогачик).

Нині правоохоронці обходять помешкання громадян, спілкуються з місцевими жителями, щоб дізнатися про найнеобхідніші потреби. Працівники превенції допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулицю та прибирають повалені дерева.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Поліцейські працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди.

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