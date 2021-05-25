У вівторок, 25 травня, сталася пожежа на четвертому поверсі п'ятиповерхової виробничої будівлі на території ДП "Комунар" у Харкові.
Як інформує пресслужба обласного управління ДСНС, повідомлення про займання надійшло о 16:47.
Площа пожежі становить понад 150 кв. м. Горять тканини в рулонах.
О 18:15 пожежу було локалізовано.
На місці події працює вісім автоцистерн, три автодрабини, чотири допоміжні одиниці техніки та 60 чоловік особового складу ДСНС.
"Врятовано одну людину", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Києві сталася пожежа у десятиповерховій адмінбудівлі, полум’я гасили 45 рятувальників.