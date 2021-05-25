Суд скасував рішення Харківської міськради про регіональну мову

Мовний закон Ківалова-Колесніченка визнали неконституційним ще три роки тому.

Харківський окружний адміністративний суд 18 травня скасував рішення Харківської міської ради від 2012 року про визнання російської мови регіональною.

Про це повідомляється в рішенні суду, яке було оприлюднено в судовому реєстрі в понеділок, 24 травня.

"Визнати протиправним та нечинним з 28 лютого 2018 року рішення Харківської міської ради "Про реалізацію положень Закону України "Про засади державної мовної політики" в місті Харкові" № 788/12 від 20 серпня 2012 року", - йдеться в ухвалі.

Закон України про засади державної мовної політики, відомий також як мовний закон Ківалова-Колесніченка, який дозволяв надавати російській мові статус регіональної (що практично прирівнювало її до державної), було визнано неконституційним ще на початку 2018 року.

Оскільки Харківська міська рада не скасовувала своє рішення про регіональну мову, прокуратура ініціювала його скасування в судовому порядку.

Нагадаємо, закон про засади державної мовної політики набув чинності в серпні 2012 року. Він передбачав, що в 13 регіонах України російська мова отримує статус регіональної.

23 лютого 2014 року, після втечі президента Віктора Януковича, Верховна Рада визнала мовний закон таким, що втратив чинність, але голова Верховної Ради Олександр Турчинов, який паралельно виконував обов'язки президента, відмовився схвалити скасування цього закону.

Через півроку 57 депутатів Верховної Ради попросили КС дати оцінку цьому закону, і 28 лютого 2018 року він підтвердив неконституційність закону через порушення процедури розгляду та прийняття. Зміст закону КСУ не розглядав.