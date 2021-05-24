​Скляров та Ксьонзенко оскаржили своє звільнення з керівних посад у Київоблраді

Скляров просить суд поновити його на посаді голови Київської облради, а Ксьонзенко – на посаді заступника голови Київоблради.

Олександр Скляров та Валерій Ксьонзенко просять Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) поновити їх на посадах голови та заступника голови Київоблради.

Відповідні позови надійшли до ОАСК, повідомляє пресслужба суду,

Так, Олександр Скляров просить суд поновити його на посаді голови Київської обласної ради з 28 квітня 2021 року, а Валерій Ксьонзенко – на посаді заступника голови Київоблради.

Наразі ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за даними адміністративними позовами.

Зазначаєьтся, що позивачі також просять суд визнати протиправними та скасувати рішення облради про їх звільнення з посад голови Київської обласної ради VIII скликання та заступника голови відповідно. Окрім цього позивачі просять ОАСК стягнути з облради на їх користь середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 28 квітня по дату ухвалення остаточного судового рішення у даних справах.

Нагадаємо, Київська обласна рада звільнила свого голову Олександра Склярова 27 квітня. Тоді ж проголосували за відставку заступників Склярова – Марини Сапожко і Валерія Ксьонзенка.

Кандидатуру "слуги народу" Склярова на посаду голову облради проштовхував нардеп Олександр Дубінський, який керував обласним осередком партії. У січні 2021 року Дубінський потрапив під санкції США, після чого його виключили з фракції та партії "Слуга народу".

Після цього відбулося переформатування коаліції в Київоблраді. До нової коаліції увійшли "СН", "ЄС" та "За майбутнє".