Запобіжний захід Медведчуку апеляційний суд залишив без змін

Київський апеляційний суд розглянув скарги на запобіжний захід підозрюваного у держзраді нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука у вигляді цілодобового домашнього арешту. Суд ухвалив залишити без змін домашній арешт до 9 липня.

Сторона захисту на засіданні наполягала на відмові від будь-якого запобіжного заходу для підозрюваного, бо той, як вони вважають, не має можливості ухилятися від слідства, зокрема і через блокування своїх активів у межах санкцій.

Прокурори вимагали взяти Медведчука під варту із альтернативою застави в 300 млн гривень. На такому запобіжному заході вони наполягали і в суді першої інстанції.

Крім того, про взяття на поруки Медведчука клопотали його колеги по фракції - 26 депутатів. Суд відхилив це клопотання.

Апеляційний суд оголосив тільки резолютивну частину ухвали. Повний текст буде оголошено 26 травня. Ухвала Апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Медведчука і його колегу Тараса Козака підозрюють за статтями про державну зраду та порушенні законів і звичаїв війни. Їм інкримінують три епізоди. Перший – замах на розкрадання українських природних ресурсів у Криму. Після окупації Криму Медведчук перереєстрував пов'язану із ним компанію "Нові проекти" як російську. Ця компанія мала дозвіл на видобуток корисних копалин з нафтогазової ділянки "Глибока", що розташована на півострові. Перереєстрація дозволяла сплачувати податки окупантам, а не Україні.

Другий і третій епізоди – сприяння створенню російської агентурної мережі та передача спецслужбі РФ секретної інформації про прихований підрозділ ЗСУ. Слідство вважає, що Медведчук "злив" дані про особовий склад і підготовку прихованого підрозділу ЗСУ Козаку, який перебував у Росії. Ймовірно, це було зроблено з метою передачі даних російським спецслужбам.

Нагадаємо, що 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри нардепам Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів (порушення норм та правил війни). Тим часом у будинку Медведчука і його офісах пройшли обшуки. За даними ЗМІ, охоронці нардепа не дали слідчим вручити йому підозру і запевняли, що його немає. Згодом Медведчук заявив, що його справді у той день не було – він з дружиною нібито перебував у сусідній області.

На брифінгу голова СБУ Іван Баканов заявляв, що нардеп Козак зараз перебуває у Росії, а Медведчук - в Україні. Медведчук переконує, що Козак у Білорусі "на лікуванні".